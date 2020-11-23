23.11.2020 (18:10)

В Военно-морской академии в Санкт-Петербурге прошли «Ушаковские чтения в Морском корпусе Петра Великого»

В Военно-морском институте военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» состоялась ставшая уже традиционной Межвузовская научно-практическая конференция «Ушаковские чтения в Морском корпусе Петра Великого».

Данный проект был начат 15 октября 2011 года – в день памяти великого русского флотоводца адмирала Ф.Ф. Ушакова, который окончил Морской корпус в 1766 г. и вошел во всемирную историю как адмирал,

не проигравший ни одного сражения. Стоит отметить, что за десятилетнюю историю проведения конференции, была проделана большая работа по анализу и доведению до широкой общественности уникального багажа знаний о первом светском высшем учебном заведении России, его выдающихся выпускниках и славных традициях.

Цель конференции – обобщение исторического опыта воинского обучения, духовно-нравственного воспитания и его применение в современных условиях, а также военно-историческая оценка деятельности выдающихся выпускников Морского корпуса Петра Великого за весь период нашей истории.

В 2020 году конференция была посвящена теме «Морской корпус Петра Великого. 320 лет на службе Отечеству», а также приурочена к 320-летию Морского корпуса Петра Великого, 275-летию со дня рождения адмирала Ф.Ф. Ушакова, 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф. Крузенштерна, 200-летию со дня рождения адмирала Г.И. Бутакова и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Конференция началась торжественной церемонией возложения цветов к памятнику выпускнику и директору Морского корпуса адмиралу И.Ф. Крузенштерну, в которой приняли участие офицеры, курсанты и профессорско-преподавательский состав Военно-морского института военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», представители Центральной Военно-морской библиотеки, общественных организаций и потомки И.Ф. Крузенштерна.

На пленарном заседании были рассмотрены следующие доклады: «Морской корпус Петра Великого. 320 лет на службе Отечеству»; «И.Ф. Крузенштерн и Морской кадетский корпус (выпускник-педагог-директор)»; «Вклад выпускников Морского корпуса в развитие стратегических военно-морских игр»; «Адмирал Г.И. Бутаков в воспоминаниях и письмах современников»; «Адмирал Ф.Ф. Ушаков – святой праведный воин». Была проведена апробация конкурсной работы курсанта Никитина Д.И., выдвигаемой на конкурс, посвящённый адмиралу Ф.Ф. Ушакову.

В ходе второй части конференции были заслушаны доклады курсантов: «ВВМУ в годы Великой Отечественной войны (1941-1945г.г.)»; «Письма с фронта (по материалам газеты «Фрунзевец»)»; «Участие курсантов ВВМУ им. М.В. Фрунзе в боях и походах Великой Отечественной войны». Проведён брейн-ринг среди курсантов Военно-морского института по тематике, посвящённой участию выпускников ВВМУ им. М.В. Фрунзе в Великой Отечественной войне.

По итогам конференции изданы сборники материалов и статей.

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