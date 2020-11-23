23.11.2020 (18:08)

Более 2,5 тыс. пациентов принял мобильный госпиталь ЗВО, развёрнутый в Южной Осетии

Мобильный многофункциональный госпиталь Западного военного округа, развёрнутый Цхинвале (Южная Осетия) для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял более 2,5 тыс. пациентов.

«За время работы врачи приняли около 2,5 тыс. пациентов, которым была оказана медицинская и консультативная помощь. Проведено свыше 1300 ПЦР-исследований. В настоящее время под постоянным наблюдением квалифицированных медицинских специалистов находятся на стационаре 28 человек, всего прошло лечение 146 пациентов», - отметил начальник госпиталя подполковник медицинской службы Расул Муртазалиев.

Госпиталь разделен на отделения, каждое из которых оборудовано исходя из их назначения. В распоряжении медицинского персонала госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и мобильная ПЦР-лаборатория.

22 октября по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу по оперативному развертыванию многофункционального мобильного госпиталя в Южной Осетии для оказания помощи населению республики в лечении от новой коронавирусной инфекции.

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