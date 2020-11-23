23.11.2020 (17:50)

В Главном командовании ВМФ началась работа по созданию информационного сборника «ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»: настоящее и будущее»

В соответствии с указаниями главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая Евменова, в военном учебно-научном центре Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» приступили к созданию информационного сборника «ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»: настоящее и будущее».

Данное издание позволит наглядно и в деталях проанализировать результаты работы и достижения по основным направлениям деятельности военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», а также продемонстрирует высокий образовательный и научный потенциал руководящего и научно-педагогического состава ВУНЦ ВМФ, современной учебно-материальной базы, тенденции работы по профориентации и патриотическому воспитанию молодежи, привлечению ее к поступлению в военно-морские учебные заведения.

В Сборнике будет обобщен опыт образовательной деятельности ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и проанализированы итоги подготовки кадров с указанием знаменитых выпускников – Героев СССР, Социалистического туда и Российской Федерации, прославленных ученых, педагогов, флотоводцев, писателей, художников.

Не останутся без внимания такие важнейшие направления работы военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» как научная, рационализаторская и изобретательская деятельность, разработка учебно-методических пособий, интерактивных учебно-методические материалов, внедрение инновационных технологий обучения, развитие международного военного сотрудничества и подготовка иностранных кадров, государственно-патриотическое воспитание обучаемых, физическая подготовка и спортивные достижения курсантов и офицеров, конгрессно-выставочная деятельность ВУНЦ ВМФ, участие в дальних морских походах и штурманская практика курсантов, участие в парадах Победы и Главном Военно-Морском параде, а также перспективы создания учебно-научной базы ВМФ в городе Кронштадте.

Выход информационного сборника «ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»: настоящее и будущее» планируется на январь 2021 года.

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