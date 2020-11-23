23.11.2020 (17:44)

Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» запускает дистанционное обучение

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», расположенный на территории парка «Патриот», разработал для старшеклассников специализированные курсы. Дистанционная программа обучения представляет собой серию интерактивных занятий, тестирований и видеоуроков о патриотическом воспитании, военной подготовке и основах безопасности жизнедеятельности.

В рамках дистанционных учебных сборов учащиеся старших классов узнают об особенностях прохождения военной службы, ознакомятся со спецификой современных военных специальностей и гражданских профессий, востребованных в оборонно-промышленном комплексе.

Занятия проходят на специальной онлайн-платформе центра под контролем специалистов, готовых оказать поддержку участникам курса. Общая продолжительность программы составляет 21 день, а на ее освоение дается 35 часов.

В процессе обучения участники сборов пройдут курсы по тактической, огневой, технической, строевой и военно-медицинской подготовке, получат знания о радиационной, химической и биологической защите и военной типографии, а также смогут изучить общевойсковые Уставы.

Система мониторинга успеваемости курсантов продумана таким образом, что руководство школ сможет в онлайн-режиме наблюдать за результатами прохождения курсов. За каждый тест курсант может получить от 0 до 100 баллов, которые автоматически переводятся в пятибалльную систему оценок. На их основе формируется итоговый результат прохождения сборов. По результатам тестирования курсанты смогут получить сертификаты о прохождении сборов в центре «Авангард».

Прохождение дистанционных учебных сборов будет способствовать формированию знаний, необходимых для успешной адаптации в современном мире, осознанного и ответственного выбора будущей профессии, отношения к профессиональной деятельности как к одному из проявлений гражданственности и патриотизма.

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