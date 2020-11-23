23.11.2020 (17:36)

Литературно-музыкальная встреча познакомит с молодыми талантами ЦДРА

С молодыми талантливыми артистами Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе 26 ноября познакомит литературно-музыкальная встреча «Молодые таланты», организатором которого выступила группа зрелищно-массовых мероприятий отдела культуры ЦДРА.

В последние годы творческий коллектив центрального военного учреждения культуры пополнился немалым числом интересных молодых артистов, прежде всего вокалистов, обладающих незаурядным исполнительским мастерством. Это они подтверждают, постоянно выступая в составе творческих коллективов ЦДРА перед военными зрителями на различных сценических площадках. И литературно-музыкальная встреча «Молодые таланты», которая пройдет в онлайн-режиме в уютной Малахитовой гостиной, предоставит возможность ближе познакомиться с молодыми мастерами вокального жанра, которые уже сегодня задают тон в концертных программах.

Гостями ведущей программы – работника группы зрелищно-массовых мероприятий Ольги Правдухиной станут художественный руководитель концертного ансамбля Ксения Белова, солисты ансамбля Александр Хамуев, Ирина Яргунина и Александр Шабалин. Артисты расскажут о себе, о том, как пришли в песенное искусство, каких творческих достижений достигли, поразмышляют над главным вопросом молодежи: как разумно реализовать свои возможности и добиться успеха в современном мире.

Конечно, украшением встречи станет музыкальная страница, в рамках которой вокалисты продемонстрируют свои таланты: в их исполнении прозвучат песни из репертуара концертного ансамбля, в том числе написанные авторами из ЦДРА, и популярные эстрадные хиты.



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