23.11.2020 (17:27)

Теннисисты ЦСКА завоевали четыре медали на Всероссийском турнире памяти Михаила Мозера в Сочи

В Сочи прошли Всероссийские соревнования по теннису «Турнир памяти Михаила Мозера». Турнир категории IА Российского теннисного тура традиционно собирает сильных игроков, в этом году за медали боролись 70 теннисистов со всей России.

В смешанном парном разряде обладателем золотой награды турнира стал рядовой спортивной роты ЦСКА Александр Чепик. В паре с Алиной Лебедевой армеец обыграл сочинскую пару Олесю Борозденко и Германа Мингалеева. Третье место у Влады Ленской-Богомоловой (Самара) и Дмитрия Мягкова (Москва).

Также Чепик в паре с воспитанником спортивной школы ЦСКА Андреем Уваровым завоевали серебряные награды в парном разряде среди мужчин. Армейские спортсмены уступили паре Александра Лобанова и Перфилова. Замкнули тройку лидеров Дмитрий Васильев и Владимир Осьминкин.

В тяжелейшем финальном поединке одиночного разряда среди мужчин Уваров записал на свой счет второе «серебро», уступив ростовчанину Александру Перфилову. «Бронза» у Игоря Трунова из Ярославля.

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