Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.11.2020 (17:27)

Теннисисты ЦСКА завоевали четыре медали на Всероссийском турнире памяти Михаила Мозера в Сочи

В Сочи прошли Всероссийские соревнования по теннису «Турнир памяти Михаила Мозера». Турнир категории IА Российского теннисного тура традиционно собирает сильных игроков, в этом году за медали боролись 70 теннисистов со всей России.

В смешанном парном разряде обладателем золотой награды турнира стал рядовой спортивной роты ЦСКА Александр Чепик. В паре с Алиной Лебедевой армеец обыграл сочинскую пару Олесю Борозденко и Германа Мингалеева. Третье место у Влады Ленской-Богомоловой (Самара) и Дмитрия Мягкова (Москва).

Также Чепик в паре с воспитанником спортивной школы ЦСКА Андреем Уваровым завоевали серебряные награды в парном разряде среди мужчин. Армейские спортсмены уступили паре Александра Лобанова и Перфилова. Замкнули тройку лидеров Дмитрий Васильев и Владимир Осьминкин.

В тяжелейшем финальном поединке одиночного разряда среди мужчин Уваров записал на свой счет второе «серебро», уступив ростовчанину Александру Перфилову. «Бронза» у Игоря Трунова из Ярославля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Армейские спортсмены стали чемпионами Европы по дзюдо
В Главном командовании Военно-Морского Флота подвели итоги физической подготовки военнослужащих ВМФ в 2020 году
Юнармейцы из Смоленска стали призёрами Кубка Смоленской области по тхэквондо на призы Героя Советского Союза Г.И. Бояринова
Велосипедистка ЦСКА завоевала «серебро» и «бронзу» чемпионата Европы в велотреке

Метки:
Спорт , ЦСКА
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false