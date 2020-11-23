23.11.2020 (17:19)

В Хакасии состоялась церемония вручения юбилейных медалей в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне

Военный комиссар Республики Хакасия полковник Андрей Титов в торжественной обстановке вручил награды за активное участие в работе ветеранских организаций по пропаганде истории и традиций Вооруженных Сил, воспитание молодежи и поддержку старшего поколения. Юбилейными медалями, посвященными 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, награждены председатель Совета ветеранов Республики Хакасия Галина Трошкина и ее помощник Юрий Седых. Полковник Андрей Титов поблагодарил их за военно-патриотическую работу и уверил, что плодотворное сотрудничество будет продолжено.

В планах военного комиссариата республики на этот год вручение еще 15 медалей жителям Хакасии.

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