23.11.2020 (17:15)

Армейские спортсмены стали чемпионами Европы по дзюдо

Накануне в чешском городе Прага завершился чемпионат Европы по дзюдо. Спортсмены ЦСКА завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

В весовой категории до 90 кг «золото» соревнования завоевал прапорщик Михаил Игольников, одержав победу над представителем Сербии Неманьей Майдовым. Для армейского дзюдоиста это второй чемпионский титул европейского первенства, в 2018 году Игольников выиграл чемпионат Европы в Тель-Авиве. На третью ступень пьедестала почета поднялись Бека Гвиниашвили (Грузия) и Мамедали Мехдиев (Азербайджан).

В финальной схватке в весовой категории свыше 100 кг встретились два дзюдоиста ЦСКА – прапорщик Инал Тасоев и сержант Тамерлан Башаев. В этой схватке сильнее оказался Тамерлан Башаев. Бронзовые награды на свой счет записали представители Грузии Гурам Тушишвили и Леван Матиашвили.

Среди женщин обладателем бронзовой награды в весовой категории до 70 кг стала Мадина Таймазова. Вторую бронзу взяла француженка Мари-Ив Гайе. Чемпионкой Европы в этом весе стала Марго Пино (Франция), серебряным призером – Санне Ван Дейк (Нидерланды).

Чемпионат Европы стал вторым крупным рейтинговым турниром после возобновления международных соревнований. Его участниками стали более 340 дзюдоистов из 40 стран.

Сборная России по дзюдо заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы, в активе три золотых, три серебряных и одна бронзовая. Первое место заняли французские дзюдоисты (пять золотых и три бронзовые медали). Третье место у сборной Грузии (1-1-4).

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