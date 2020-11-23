23.11.2020 (16:27)

Морские пехотинцы Балтийского флота совершили более 5 тысяч прыжков с парашютом в 2020 году

В 2020 году военнослужащие десантно-штурмовых, разведывательных и снайперских подразделений соединения морской пехоты Балтийского флота в ходе отработки задач по воздушно-десантной подготовке совершили 5200 учебно-тренировочных прыжков с парашютом.

В течение учебного года личный состав соединения практически ежедневно осуществлял десантирование с военно-транспортных самолетов Ан-26 и вертолётов Ми-8 морской авиации Балтийского флота в диапазоне высот – от 600 до 3000 метров. Морские пехотинцы отрабатывали прыжки с оружием и дополнительным снаряжением с приземлением на необорудованные площадки. В ходе десантирования военнослужащими выполнялись упражнения по ведению прицельного огня в воздухе и отработке тактических задач после приземления, среди которых оборона района, захват и удержание укрепленных огневых точек противника.

Прыжки совершались в различных погодных условиях, в полном боевом снаряжении со стабилизацией падения три секунды и ручным раскрытием парашюта, как в светлое, так и в темное время суток.

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