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23.11.2020 (16:52)

Саперы общевойсковой армии ЗВО вывезли с Невского пятачка 12 мин и артснарядов

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, по заявкам местных органов власти вывезли 12 боеприпасов времен Великой Отечественной войны с мест ожесточенных боев защитников Ленинграда – «Невского пятачка».

Саперами были обезврежены и вывезены на специальном транспорте для дальнейшего уничтожения на полигоне 5 мин калибром 82-мм и 7 артиллерийских снарядов калибром 76-мм. Все предметы были в состоянии сильной коррозии, однако сохранили свои боевые свойства.

Невский пятачок – условное обозначение плацдарма на левом берегу Невы, удерживаемого советскими войсками в ходе битвы за Ленинград. Долгая и кровопролитная оборона плацдарма вынудила немецкое командование отложить наступление на город в 1942 году, а переброска к пятачку значительных сил позволила ослабить кольцо блокады, обеспечив удачное наступление советских войск в январе 1943 года.  

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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