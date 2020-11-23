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23.11.2020 (16:43)

Российские и таджикские военнослужащие в ходе совместного учения отбили атаку НВФ и заблокировали его в горах

Подразделения 201-й российской военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан не допустили прорыва условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) и заблокировали его в горном районе на одном из этапов совместного российско-таджикского учения на полигоне Ляур.

В ходе розыгрыша российские военнослужащие обнаружили прорыв границы незаконным вооруженным формированием и вступили с ним в неравный бой. В это время расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили несколько колонн «противника», в составе которых были минометы и бронетехника, и передали координаты на командный пункт. При поддержке двух вертолетов Ми-24 и «Гвоздик» контингент нанес огневое поражение НВФ и остановил его наступление. После этого российские и таджикские мотострелки перешли в контратаку и заблокировали остатки сил условного противника в горном районе.

Всего в этапе учения на полигоне Ляур было задействовано более 700 военнослужащих и более 100 единиц военной техники.

В совместном учении, которое продлится с 20 по 28 ноября, от российской стороны привлечено более 3 тыс. российских военнослужащих, а также задействовано свыше 550 единиц вооружения и военной и специальной техники. в том числе модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, артиллерийские системы залпового огня «Град», «Ураган», самоходные артиллерийские гаубицы «Гвоздика», «Акация».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения
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