23.11.2020 (16:43)

Российские и таджикские военнослужащие в ходе совместного учения отбили атаку НВФ и заблокировали его в горах

Подразделения 201-й российской военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан не допустили прорыва условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) и заблокировали его в горном районе на одном из этапов совместного российско-таджикского учения на полигоне Ляур.

В ходе розыгрыша российские военнослужащие обнаружили прорыв границы незаконным вооруженным формированием и вступили с ним в неравный бой. В это время расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили несколько колонн «противника», в составе которых были минометы и бронетехника, и передали координаты на командный пункт. При поддержке двух вертолетов Ми-24 и «Гвоздик» контингент нанес огневое поражение НВФ и остановил его наступление. После этого российские и таджикские мотострелки перешли в контратаку и заблокировали остатки сил условного противника в горном районе.

Всего в этапе учения на полигоне Ляур было задействовано более 700 военнослужащих и более 100 единиц военной техники.

В совместном учении, которое продлится с 20 по 28 ноября, от российской стороны привлечено более 3 тыс. российских военнослужащих, а также задействовано свыше 550 единиц вооружения и военной и специальной техники. в том числе модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-80, артиллерийские системы залпового огня «Град», «Ураган», самоходные артиллерийские гаубицы «Гвоздика», «Акация».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице