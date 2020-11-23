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23.11.2020 (15:57)

Кубок лучшему командиру корабля ВМФ РФ вручен офицеру Балтийского флота

Победителем V Всеармейского фестиваля «Армия России – 2020» в номинации «Морской волк» стал командир большого десантного корабля «Александр Шабалин» капитан 2 ранга Александр Шелестов.  Диплом и специальный кубок представителю командования Балтийского флота для победителя в Национальном центре управления обороной РФ вручили главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и член Общественного совета при Министерстве Обороны, певец и композитор Александр Маршал.

Награда в номинации «Морской волк» в этом году была присуждена офицеру Балтийского флота за большой вклад в боевую подготовку флота и научно-исследовательскую деятельность ВМФ России.  У командира корабля колоссальный опыт мореплавания: свыше 111 тысяч пройденных морских миль на необъятных просторах Мирового океана. Неоднократно выполняя задачи боевой службы в качестве командира корабля и командира похода, Александр Шелестов проявил не только доскональное знание морского дела, но и неординарные организаторские качества, которые помогли сплотить экипаж, обеспечить образцовое выполнение задач.

В послужном списке капитана 2 ранга Александра Шелестова – участие в важных международных учениях и официальных мероприятиях. В этом году, будучи командиром похода на океанографическом исследовательском судне «Адмирал Владимирский», он обеспечил успешное выполнение экипажем боевой задачи в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими моряками.

В настоящее время приз и диплом заняли почетное место в штабе соединения десантных кораблей Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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