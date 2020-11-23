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23.11.2020 (14:52)

Подразделения РХБ защиты 41-й общевойсковой армии ЦВО за день обрабатывают 70 и более тыс. кв. м помещений сборных пунктов в Сибири

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) ежедневно осуществляют санитарную обработку более 70 тысяч квадратных метров помещений областных сборных пунктов военных комиссариатов в Сибири.

Особое внимание уделяется специальной обработке контрольно-пропускных пунктов, лестничных проемов, комнат отдыха для призывников, столовых, а также прилегающих к военкоматам территорий.

Для проведения дезинфекционных работ военные химики используют автономные приборы специальной обработки ДКВ-1, авторазливочные станции АРС-14 КМ и специальные дезрастворы, которые эффективны против вирусов и бактерий, но в то же время безопасны для окружающей среды. Специалисты РХБЗ обеспечены средствами защиты кожи и органов дыхания.

В дезинфекционных работах задействовано свыше 500 военнослужащих и более 50 единиц военной и специальной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Центральный военный округ
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