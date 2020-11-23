23.11.2020 (14:37)

Ракетчики ВВО в Забайкалье завершили перевод ОТРК «Искандер-М» на зимний период эксплуатации

Расчеты пусковых установок, транспортно-заряжающих и командно-штабных машин новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» соединения Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае завершили перевод техники и вооружения на зимний режим эксплуатации в рамках сезонного обслуживания.

Кроме того, техническое обслуживание прошла вся военная техника, находящаяся на вооружении соединения, начиная от легковых автомобилей и заканчивая тяжелой дорожной техникой инженерных войск и специальных машин радиационной химической и биологической разведки.

В работах приняли непосредственное участие представители заводов-изготовителей. Ими были обслужены специальное оборудование и шасси автомобилей и тягачей.

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