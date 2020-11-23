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23.11.2020 (14:10)

В Военной академии РХБ защиты наградили лауреатов Всеармейского конкурса научных работ

В Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко состоялось награждение лауреатов II Всеармейского конкурса на лучшие научные работы.

В конкурсе принимали участие работы, выполненные слушателями и курсантами организаций высшего образования Минобороны России.

Начальник академии генерал-майор Игорь Емельянов вручил дипломы и ценные подарки курсанту 4-го курса Вадиму Власову и научному руководителю доценту кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Анне Коровиной.

Представленная научная работа заняла II место в номинации «Психологическая диагностика и сопровождение девиантного поведения (зависимости) человека, последствий для него (социального окружения) при использовании различных финансовых инструментов».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Конкурсы , Войска РХБ защиты
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