23.11.2020 (14:10)

В Военной академии РХБ защиты наградили лауреатов Всеармейского конкурса научных работ

В Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко состоялось награждение лауреатов II Всеармейского конкурса на лучшие научные работы.

В конкурсе принимали участие работы, выполненные слушателями и курсантами организаций высшего образования Минобороны России.

Начальник академии генерал-майор Игорь Емельянов вручил дипломы и ценные подарки курсанту 4-го курса Вадиму Власову и научному руководителю доценту кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Анне Коровиной.

Представленная научная работа заняла II место в номинации «Психологическая диагностика и сопровождение девиантного поведения (зависимости) человека, последствий для него (социального окружения) при использовании различных финансовых инструментов».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице