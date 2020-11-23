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23.11.2020 (14:25)

Фронтовые плакаты времён Великой Отечественной войны повысят качество боевой подготовки на полигонах ЗВО

Полигоны Западного военного округа будут оборудованы фронтовыми плакатами времён Великой Отечественной войны, призывающими военнослужащих изучать военное дело, быть бдительными, стойкими и верными Военной присяге.

«Художественными элементами новых плакатов, которыми оборудуются полигоны, стали знаменитые советские фронтовые плакаты и фотографии военных лет. Это не только покажет военнослужащим преемственность поколений защитников Родины, напомнит о подвигах дедов, но и позволит повысить качество боевой подготовки подразделений», - отметил начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления ЗВО майор Кирилл Егоров.

Плакаты будут установлены на контрольно-пропускных пунктах, стрельбищах, местах проведения теоретических и практических занятий, пунктах выдачи боеприпасов, в полевых парках боевой техники.

Для каждого полигона будут использоваться плакаты, связанные с определённым этапом Великой Отечественной войны, так в Ленинградской области будут размещаться плакаты времён обороны Ленинграда, в Московской области – периода Битвы за Москву и др. Комплекты плакатов разработаны для всех видов и родов войск.

Новые плакаты будут установлены на полигонах ЗВО в Московской, Ленинградской, Калининградской, Нижегородской, Смоленской, Брянской, Воронежской областях и других регионах.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Полигон , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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