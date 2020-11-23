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23.11.2020 (12:35)

Дивизионы противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион» Черноморского флота совершили марш в позиционный район

Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бастион» и «Бал» из состава береговой ракетно-артиллерийской бригады Черноморского флота (ЧФ) совершили марш на полигон боевой подготовки для выполнения тренировок по развёртыванию и подготовке к выполнению задач по предназначению в назначенных районах.

Личный состав БПКРК «Бал» и «Бастион» отработал практические задачи в соответствие с утверждённым планом боевой подготовки Черноморского флота.

Боевые расчёты мобильных ракетных дивизионов выполнили комплекс учебно-боевых задач, в ходе которых совершили марш в позиционный район, провели развёртывание комплексов к боевому применению и выполнили подготовку к стрельбе. Также военнослужащие провели маскировку огневых позиций.

Следующим этапом тренировки ракетчиков станет проведение совместного учения с экипажем малого ракетного корабля Черноморского флота.

Всего в мероприятии задействовано более 20 единиц техники и около 100 военнослужащих.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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