23.11.2020 (12:23)

На Черноморском флоте завершилось совместное учение ВМС Египта и ВМФ России «Мост дружбы – 2020»

На Черноморском флоте завершилось совместное учение Военно-Морского Флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Арабской Республики Египет «Мост дружбы – 2020».

Целями учения, которые проходили впервые в акватории Чёрного моря, являлось укрепление и развитие военного сотрудничества между ВМС Египта и ВМФ России в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между российскими и египетскими военными моряками по отражению различных угроз в районах интенсивного судоходства.

В ходе учения основные мероприятия были проведены в море в рамках морской фазы. Российские и египетские моряки отработали комплекс совместных учений, в том числе по поиску и спасению утопающего, по проводке за тралами, по отражению атаки малоразмерных средств условного противника, по организации пополнения запасов в море траверзным способом, а также по досмотровым операциям в отношении подозрительных судов.

В рамках учения по всесторонней защите и обороне кораблей были успешно проведены совместные артиллерийские стрельбы по надводной и воздушной целям, а также по плавающим минам условного противника.

В составе отряда кораблей ВМС Египта на учении был задействован фрегат «Александрия», корвет «Эль-Фатех» и ракетный катер «М.Фахми».

От российской стороны в манёврах приняли участие силы Черноморского флота, в том числе фрегат «Адмирал Макаров», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» и спасательное буксирное судно «Профессор Николай Муру».

На итоговой конференции по подведению итогов представители объединенного руководства учением от обеих сторон признали учение «Мост дружбы – 2020» состоявшимся и успешным, несмотря на сложные гидрометеологические условия.

Российско-египетское учение «Мост дружбы – 2020» стартовало 17 ноября. Завтра, 24 ноября, отряд кораблей ВМС Египта покидает порт Новороссийск и берёт курс на черноморские проливы.

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