23.11.2020 (11:18)
Специалисты войск РХБ защиты Каспийской флотилии освоили новейшую разведывательную химическую машину РХМ-5М
В Дагестане с военнослужащими подразделений войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Каспийской флотилии (КФл) прошло практическое занятие по РХБ разведке, специальной обработке участков местности, зданий и сооружений с использованием спецтехники.
В пункте постоянной дислокации специалисты подразделений РХБ защиты выполнили развертывание и подготовку к работе авторазливочной станции АРС-14КМ. Затем военнослужащие выполнили специальную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения с использованием дезинфицирующих растворов.
Также личный состав выполнил мероприятия по химической разведке местности. Для отработки задач использовалась новейшая разведывательная химическая машина РХМ-5М. Также для определения отравляющих веществ в воздухе на местности и на технике военнослужащие РХБ защиты применили приборы радиационной химической разведки (РХР) – измерители мощности дозы ИМД-2НМ и войсковой прибор химической разведки ВПХР.
Всего на практическое занятие было привлечено более 100 специалистов войск РХБ защиты КФл, задействовано около 20 единиц специальной военной техники.