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23.11.2020 (11:18)

Специалисты войск РХБ защиты Каспийской флотилии освоили новейшую разведывательную химическую машину РХМ-5М

В Дагестане с военнослужащими подразделений войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Каспийской флотилии (КФл) прошло практическое занятие по РХБ разведке, специальной обработке участков местности, зданий и сооружений с использованием спецтехники.

В пункте постоянной дислокации специалисты подразделений РХБ защиты выполнили развертывание и подготовку к работе авторазливочной станции АРС-14КМ. Затем военнослужащие выполнили специальную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения с использованием дезинфицирующих растворов.

Также личный состав выполнил мероприятия по химической разведке местности. Для отработки задач использовалась новейшая разведывательная химическая машина РХМ-5М. Также для определения отравляющих веществ в воздухе на местности и на технике военнослужащие РХБ защиты применили приборы радиационной химической разведки (РХР) – измерители мощности дозы ИМД-2НМ и войсковой прибор химической разведки ВПХР.

Всего на практическое занятие было привлечено более 100 специалистов войск РХБ защиты КФл, задействовано около 20 единиц специальной военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Каспийская флотилия , Южный военный округ
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