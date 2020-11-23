23.11.2020 (12:15)

Совет шефов воинских частей поздравил артиллеристов в Челябинской и Курганской областях

Представители Фонда Патриотического воспитания и военно-шефской деятельности поздравили военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии в Челябинской и Курганской областях. В гвардейской дважды Краснознаменной Витебско-Новгородской танковой дивизии артиллеристов поздравил командир дивизии.

С утра в этот день председатель Совета шефов воинских частей и Попечительского совета Фонда, эксперт Общественной палаты Челябинской области Игорь Михайлов с небольшой группой из Совета шефов воинских частей и родительского комитета вместе с председателем регионального отделения Поискового движения России Евгением Гуриновичем поблагодарили представителей артиллерийских подразделений в Чебаркуле, передали грамоты за подписью Героя России Сергея Зяблова и депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Вяткина, памятные подарки Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности и глав шефских муниципалитетов, уникальные книги от Челябинского регионального отделения Бессмертного полка.

Во второй половине дня поздравили и наградили отличившихся в Пражской Краснознаменной ордена Суворова реактивной артиллерийской бригаде в Курганской области, откуда вместе с командованием поздравили полковника Николая Калашникова, командиром батареи бравшего Берлин в 1945 году и отмеченном орденом Александра Невского.

«Чествование отличившихся в службе — одно из традиционных направлений работы Совета шефов и Фонда. Солдаты и офицеры наших соединений должны знать о высоком уровне доверия и оценке своей важной службы со стороны земляков, всех тех, кого они защищают!» — отметил, поздравляя однополчан, Игорь Михайлов.

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