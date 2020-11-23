23.11.2020 (12:08)

В армейском корпусе Северного флота состоялись сборы командиров батальонов и дивизионов

В преддверии нового учебного года на базе отдельной арктической мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Алакуртти Мурманской области, прошли сборы командиров батальонов и дивизионов соединений армейского корпуса Северного флота.

К мероприятиям было привлечено более 80 человек. Основной целью сбора стало совершенствование методической подготовки офицеров в организации и проведении занятий по боевой подготовке.

В течение недели участники сборов посещали лекционные и практические занятия по тактической, медицинской, инженерной, физической, общественно-государственной, огневой подготовке и вождению боевых машин.

В ходе сборов у офицеров оценили знания и практические навыки, а также проверили их теоретические знания по ведению современного общевойскового боя. Участники сдали зачеты по знанию руководящих документов, по огневой и тактической подготовке.

Также с офицерами были проведены занятия по огневой подготовке на новом тренажерном комплексе «Навык». Программа тренажера позволяет выполнять упражнения при помощи массогабаритных имитаторов основных видов стрелкового оружия: пулемётов, автоматов, снайперских винтовок и гранатомётов. Для отработки применения навыков огневой подготовки в различных условиях обстановки на тренажёре можно задавать рельеф местности, освещённость и даже погоду.

В заключительный день сборов состоялось учение по приведению мотострелкового подразделения в высшую степень боевой готовности. Военнослужащие совершили марш и отработали действия подразделений при наступлении. В рамках учения участникам сборов были продемонстрированы образцовые действия командиров по управлению мотострелковыми ротами и приданными подразделениями.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице