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23.11.2020 (11:03)

Первые пациенты, вылечившиеся от COVID-19, выписаны из мобильного госпиталя Центрального военного округа в Хакасии

Около 40 первых пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции, выписано из мобильного госпиталя Центрального военного госпиталя, развёрнутого на базе реабилитационного центра им. Лебедя в Черногорске (Республика Хакасия).

В зависимости от тяжести течения болезни пациенты прошли необходимый курс лечения. После проведения ПЦР-исследования и получения отрицательного результата на новую коронавирусную инфекцию военными специалистами были подготовлены необходимые документы для выписки. Кроме выписанных эпикризов пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащего врача и убыли к местам проживания и наблюдения в поликлиниках по месту жительства, а также получения больничных листов.

Как сообщалось ранее, временный военный госпиталь Центрального военного округа был развернут на базе реабилитационного центра им. Лебедя в Черногорске. В него доставляют пациентов из 6 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 для дальнейшего долечивания.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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