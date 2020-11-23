23.11.2020 (10:54)
В Дагестане дежурное подразделение морской пехоты обезвредило условную группу НВФ
В Дагестане с военнослужащими дежурного подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) прошло учение по обезвреживанию условной группы незаконного вооружённого формирования (НВФ).
В рамках учебного мероприятия были отработаны действия по блокированию условного противника, проникшего на территорию военного городка и воинской части в Каспийске с целью захвата склада боеприпасов и парка боевых машин.
Для усиления дежурного подразделения морской пехоты к учениям были привлечены бронеавтомобили ГАЗ-2330 «Тигр». Экипажи «Тигров» создали дымовую завесу, используя дымовые шашки, для перегруппировки военнослужащих. Личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки НВФ в захваченных зданиях.
Также в ходе учения военные медики оказали первую медицинскую помощь военнослужащим, условно получившим ранения.
Военнослужащие дежурного подразделения, поднятые по тревоге, успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировали оперативность и слаженность в ходе действий по предназначению.
Всего учебных мероприятиях приняли участие около 70 военнослужащих подразделений морской пехоты, было задействовано порядка 10 единиц военной техники.