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23.11.2020 (10:32)

В Ростове-на-Дону прошла конференция по организации питания военнослужащих с участием специалистов продовольственной службы 8-й армии

В Ростове-на-Дону на базе мотострелкового полка 150-й  дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) состоялась конференция по организации питания военнослужащих под руководством начальника продовольственной службы 8-й общевойсковой армии подполковника Джаруллы Гаджиева.

В рамках конференции состоялся день национальных кухонь. Повара мотострелкового, танкового и разведывательного подразделений продемонстрировали мастер-классы по приготовлению блюд кавказской, татарской, белорусской и узбекской кухни из продуктов планового обеспечения в солдатских столовых.

Военными поварами были приготовлены такие блюда как лагман, лобио, осетинские пироги, эчпочмак, азу, борщ, драники, запеченная рыба, думляма, басма и шурпа.

«Главной целью данного сбора специалистов продовольственной службы является повышение уровня подготовки специалистов, обмен опытом и, конечно же, как конечная цель, – улучшение организации питания личного состава в стационарных условиях», – сказал подполковник Джарулла Гаджиев.

На учебно-практическое мероприятие были привлечены начальники продовольственных служб, повара и пекари частей и соединений 8-й общевойсковой армии ЮВО. Всего около 80 специалистов.

По завершении конференции состоялся праздничный концерт в связи с 76-й годовщиной создания ракетных войск и артиллерии. 

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Конференции
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