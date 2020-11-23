23.11.2020 (09:13)

Тихоокеанский флот развернул 10 полевых кухонь для обеспечения горячим питанием жителей Владивостока в районах, оставшихся без электричества и воды

Тихоокеанский флот развернул 10 полевых кухонь для обеспечения горячим питанием жителей районов Владивостока, где есть проблемы с водоснабжением и электричеством.

Для этих нужд подразделениями материально-технического обеспечения флота подготовлено 17 единиц специальной техники, в том числе 7 прицепных полевых кухонь КП-130, а также автомобильные кухни ПАК-200 на базе автомашины ЗиЛ-131 с квалифицированным поварским составом. В частности, военные повара работают на улицах Калинина, Полярной, Борисенко, Черёмуховой, в санатории «Океанский» и на острове Русский.

В пунктах выдачи горячего питания функционируют от одной до трёх полевых кухонь, что позволило обеспечить горячей пищей более 2 тысяч человек.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице