23.11.2020 (10:59)

Военнослужащие ЮВО вернулись в Россию после участия в учении «Дружба-2020»

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) прибыли в Россию из Исламской Республики Пакистан после проведения совместного военного учения «Дружба-2020».

В совместных российско-пакистанских военных учениях «Дружба-2020» были задействованы более 150 военнослужащих спецподразделений вооруженных сил Пакистана и военнослужащих роты специального назначения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Старополье.

В течение двух недель военнослужащие России и Пакистана обменивались опытом и совместно отрабатывали задачи по горной, разведывательной и тактической подготовкам в горно-лесистой местности, провели разведывательно-засадные и диверсионные действия, а также штурмовые операции.

Всего в ходе учения военнослужащие двух стран отработали около 1 тыс. спусков по отвесным стенам и десантирование по канату из вертолетов с высоты до 20 метров, а также провели более 20 совместных спецопераций по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в различных условиях.

Мероприятия боевой подготовки проводились в населенном пункте Тарбела на базе центра подготовки подразделений сил спецопераций, а также на базе национального контртеррористического центра «Пабби» Республики Пакистан.

Международные совместные мероприятия проводились в соответствии с планом международного военного сотрудничества и были направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

Совместные учения «Дружба-2020» в Пакистане проводилось с 5 по 21 ноября в населенном пункте Тарбела на базе центра подготовки подразделений сил специального назначения сухопутных войск Пакистана, а также на базе национального антитеррористического центра «Пабби».

От Вооруженных Сил РФ в нем принимали участие более 70 военнослужащих роты специального назначения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Ставропольском крае.

Проведение совместного учения направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

Справочно:

Совместное российско-пакистанское военное учение «Дружба» проводится с 2016 года, в котором от Вооруженных Сил РФ принимают участие военнослужащие мотострелковых подразделений и подразделений специального назначения ЮВО, дислоцированных в Карачаево-Черкесии и на Ставрополье. Это уже третье совместное военное учение, которое проводилось в Исламской Республике Пакистан, еще два прошли на территории ЮВО, на Кубани и в горной местности Карачаево-Черкесской Республики.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице