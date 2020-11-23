23.11.2020 (10:02)

В 15-й армии Воздушно-космических сил подвели итоги несения боевого дежурства за летний период обучения

В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в летнем периоде обучения 2020 года специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) космических войск Воздушно-космических сил провели более 1,5 тысячи специальных работ по контролю изменений космической обстановки. В ходе этих работ они обнаружили и приняли на сопровождение 455 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты около 300 космических аппаратов, выдали 18 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

В течение летнего периода обучения дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены 25 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, а также ракет космического назначения.

Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова обеспечили проведение пяти запусков космических аппаратов

с космодромов Плесецк и Байконур, среди которых – четыре пуска ракет-носителей (РН) среднего класса «Союз-2.1а», «Союз-2.1б» и 1 пуск ракеты-носителя (РН) тяжелого класса «Протон-М» с космическими аппаратами различного (военного) назначения. Всего было выведено 27 космических аппаратов.

В летнем периоде обучения 2020 года дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления космических войск ВКС провели свыше 220 тысяч сеансов управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили свыше 55 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами по 107 космическим аппаратам.

При этом среднесуточный показатель интенсивности сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки составил около 1300 тысяч сеансов.

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