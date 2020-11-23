23.11.2020 (09:57)
Штурмовой отряд спецназа ЮВО на Кубани провел десантирование в глубокий тыл условного противника в рамках тактико-специального учения
На Кубани в ходе проведения тактико-специального учения со штурмовым отрядом соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) была отработана скрытая переброска и высадка тактического воздушного десанта в заданный район на вертолетах Ми-8 АМТШ «Терминатор».
После десантирования посадочным способом военнослужащие в полной экипировке совершили 15-километровый марш-бросок по пересеченной местности в район проведения специальной операции.
По замыслу учения, населенный пункт, состоящий из 10 жилых домов и объектов инфраструктуры, был захвачен условным незаконным вооруженным формированием (НВФ) общей численностью около 30 человек. Штурмовые отряды блокировали населенный пункт и уничтожили боевиков.
Перед началом активных действий была проведена разведка местности с использованием комплекса беспилотной авиации. Спецназ также отработал разведывательно-поисковые действия, в результате чего были получены данные о противнике.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, при штурме позиций условного НВФ использовались имитационные мины ИМ-100М и средства задымления.
В тактико-специальном учении принимали участие около 150 военнослужащих, было задействовано свыше 10 единиц вооружения и военной техники.