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23.11.2020 (09:19)

В войсках ЮВО стартовали сборы с командирами рот

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) начались сборы с командирами рот и батарей на полигонах на территории Ростовской области, Северного Кавказа и Крыма. Мероприятия проводятся под руководством командиров соединений в рамках командирской подготовки офицерского состава.

Особое внимание сосредоточено на активном внедрении новой полигонной инфраструктуры, разработанной с учетом сирийского опыта, а именно: «сирийских валов», габионных укрытий, тоннелей, макетов разрушенных зданий и др.

В ходе теоретических и практических занятий офицерам доведут передовые методики и требования по организации боевой учёбы с учетом особенностей применения войск в современных вооруженных конфликтах. Также военнослужащие освоят  новую методику подготовки снайперов для ведения огня по координатам вне визуального наблюдения цели.

В течение недели младшим офицерам предстоит совершенствовать свои знания, умения и навыки по важнейшим военным дисциплинам: тактической, технической, огневой и физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

Наибольшее количество часов отведено на огневую подготовку и вождение боевых машин. Эти дисциплины отрабатываются только в полевых условиях, как днем, так и ночью.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Сборы
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