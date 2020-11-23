23.11.2020 (06:40)

Военнослужащие воинских частей ВВО в Забайкалье завершили испытания на присвоение классной квалификации

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, военнослужащие завершили сдачу экзаменов на присвоение (подтверждение) очередной классной квалификации.

В ходе мероприятия военнослужащие были оценены по основным предметам профессионально-должностной подготовки.

Испытуемые сдали теоретические и практические зачёты по огневой, специальной, технической, разведывательной, тактической, военно-политической, инженерной и медицинской подготовкам. Отработали нормативы по радиационной, химической и биологической защите. Особое внимание при этом было уделено физической подготовленности военнослужащих.

По итогам сдачи испытаний на присвоение классной квалификации, военнослужащим будет выплачиваться ежемесячная денежная надбавка.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице