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23.11.2020 (06:40)

Военнослужащие воинских частей ВВО в Забайкалье завершили испытания на присвоение классной квалификации

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, военнослужащие завершили сдачу экзаменов на присвоение (подтверждение) очередной классной квалификации.

В ходе мероприятия военнослужащие были оценены по основным предметам профессионально-должностной подготовки.

Испытуемые сдали теоретические и практические зачёты по огневой, специальной, технической, разведывательной, тактической, военно-политической, инженерной и медицинской подготовкам. Отработали нормативы по радиационной, химической и биологической защите. Особое внимание при этом было уделено физической подготовленности военнослужащих.

По итогам сдачи испытаний на присвоение классной квалификации, военнослужащим будет выплачиваться ежемесячная денежная надбавка.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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