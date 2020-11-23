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23.11.2020 (06:10)

Пожарно - тактическое военное учение состоялось в Хабаровске

Пожарно-тактическое военное учение по локализации и ликвидации возгорания на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) состоялись в Хабаровске на территории одной из воинских частей объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В мероприятии приняли участие силы штатных пожарных расчётов и пожарных команд Хабаровского гарнизона, входящих в состав сводного отряда ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С получением сигнала о условном возгорании на складе ГСМ был проведен сбор и выезд пожарных подразделений в район чрезвычайного происшествия.

По прибытию на место очага возгорания была оперативно проведена разведка пожара, вида воспламенившегося горючего, площади возгорания и существования угрозы жизни военнослужащих и гражданского персонала воинской части.

Очаг возгорания был ликвидирован с  использованием «пенной атаки».

По результатам учения расчёты и команды пожарных машин выполнили все поставленные задачи, в соответствии с установленными нормативами, на оценку «отлично».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Учения
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