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23.11.2020 (05:50)

На Камчатке стартовал десятый юбилейный сезон Ночной хоккейной лиги

В Вилючинске, на ледовом катке «Айсберг», состоялось открытие 10-го сезона Ночной хоккейной лиги (НХЛ).

Юбилейный сезон НХЛ стартовал в разных регионах России, от Камчатки до Крыма. Ночная хоккейная лига, объединяющая более 20 тысяч спортсменов из 80 регионов России, с 2011 года проводит соревнования среди любителей, способствуя развитию массового спорта и популяции здорового образа жизни.

На торжественной церемонии открытия турнира присутствовали командующий Подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев, министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский, президент Федерации хоккея Камчатского края Владимир Смолин, а также представители хоккейных команд Ночной хоккейной лиги края.

Перед началом первой игры ведущий зачитал поздравительную телеграмму от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с пожеланиями успешного сезона, настоящего праздника для участников, болельщиков и всех поклонников хоккея в нашей стране.

После этого, вице-адмирал Владимир Дмитриев и Константин Хмелевский провели символическое вбрасывание шайбы, дав старт игре команд «Пограничник Северо-Востока» и «Вулкан».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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