23.11.2020 (07:00)

Очередные автобусы с беженцами прибыли в Степанакерт в сопровождении российских миротворцев

22 ноября 2020 года российские миротворцы сопроводили очередную колонну автобусов с беженцами в Нагорный Карабах с территории Республики Армения.

34 автобуса проследовали из Еревана на главную площадь Степанакерта, доставив в Нагорный Карабах более 1400 человек. Движение колонны осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции.

Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие.

Справочно:

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября т.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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