23.11.2020 (00:00)

Миссия Франции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в период с 23 по 27 ноября 2020 г. в рамках реализации Международного договора по Открытому небу миссия Франции выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на французском самолете наблюдения АН-130Н с аэродрома Кубинка.

В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет наблюдения АН-130Н относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование иных технических средств, не предусмотренных договором.

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