22.11.2020 (20:00)

Свыше 160 новобранцев в соединениях и воинских частях РВСН приняли Военную присягу

В Тейковском, Ясненском, Новосибирском ракетных соединениях и в 4 Государственном центральном межвидовом полигоне прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге более 160 новобранцев, призванных на военную службу осенью текущего года.

По прибытию в воинские части и соединения РВСН личный состав размещался в специально оборудованных помещениях на двухнедельную изоляцию. По ее окончании военнослужащие были направлены в сводный батальон для прохождения общевойсковой подготовки.

После прохождения курса общевойсковой подготовки все военнослужащие, принимающие Военную присягу, сдали зачеты по предметам боевой подготовки.

Военная присяга прошла без присутствия родственников в связи с необходимостью усиления мер санитарной безопасности, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Военнослужащие будут проходить службу в подразделениях РВСН, которые оснащены новым вооружением, военной и специальной техникой.

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