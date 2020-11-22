22.11.2020 (19:31)

В Ульяновском гвардейском десантно-штурмовом соединении заканчивается сезонное обслуживание техники с переводом на зимний режим эксплуатации

В Ульяновском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении на неделе будет полностью завершен перевод вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

Военнослужащие выполнили ремонт и обслуживание техники и вооружения в соответствии с нормами эксплуатации в зимний период. В ходе мероприятий, в среднем на каждом образце техники или вооружения проводились до 40 технологических манипуляций. Особое внимание уделялось проверке работоспособности агрегатов, электрических систем вооружения и военной техники, регулировке основных узлов, замене масел, смазок и охлаждающей жидкости, а также проведению работ по обслуживанию аккумуляторных батарей и специального оборудования. В боксах проверялась исправность и функциональность техники и вооружения, проводилась чистка оборудования, обслуживались узлы и агрегаты автомобилей. Личный состав подразделений уделял внимание и оборудованию на базе военных автомобилей. Среди них: средства связи и инженерного обеспечения, оборудование продовольственной службы, артиллерийские системы.

Всего на зимний режим эксплуатации обслужено и переведено более 750 единиц военной и специальной техники. Регламентные работы по переводу техники и вооружения на режимы эксплуатации проводятся дважды в год: весной и осенью. Для контроля выполненных работ созданы специальные комиссии, которые проверят качество и полноту подготовки ВВТ к зимним условиям эксплуатации, обеспеченность горючими и смазочными материалами по установленным нормам. Качество подготовки вооружения и военной техники к хранению и постановки на хранения будет проверяться в ходе смотра техники специальной технической комиссией.

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