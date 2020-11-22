Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.11.2020 (18:45)

Завершились сборы с военно-политическими органами под руководством замминистра обороны генерал-полковника Андрея Картаполова

Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов подвел итоги деятельности органов военно-политических органов по видеоконференции.

Были подведены итоги работы в 2020 году и обозначены главные задачи на 2021 год. Кроме того, были обсуждены насущные проблемы, которые необходимо решать.  Помимо теоретических занятий были отработаны и практические мероприятия на Балтийском флоте.

На сборах по видеоконференции присутствовали представители взаимодействующих структур и военной прокуратуры. К мероприятиям были привлечены заместители командующих войсками военных округов и флотов по военно-политической работе, заместители по военно-политической работе командующих видов родов войск, начальники кафедр военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов открыл сбор со специалистами военно-политических органов
Актуальные направления военно-социологических исследований обсудили в Военном университете Минобороны России
Военному университету Министерства обороны РФ — 101 год
Памятник, посвящённый заседанию штаба Западного фронта, открыли в подмосковном Красновидово

Метки:
Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false