22.11.2020 (18:45)

Завершились сборы с военно-политическими органами под руководством замминистра обороны генерал-полковника Андрея Картаполова

Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов подвел итоги деятельности органов военно-политических органов по видеоконференции.

Были подведены итоги работы в 2020 году и обозначены главные задачи на 2021 год. Кроме того, были обсуждены насущные проблемы, которые необходимо решать. Помимо теоретических занятий были отработаны и практические мероприятия на Балтийском флоте.

На сборах по видеоконференции присутствовали представители взаимодействующих структур и военной прокуратуры. К мероприятиям были привлечены заместители командующих войсками военных округов и флотов по военно-политической работе, заместители по военно-политической работе командующих видов родов войск, начальники кафедр военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России.

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