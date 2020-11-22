22.11.2020 (18:23)

В Технополисе «ЭРА» ведётся работа над созданием чат-бота для официального сайта Минобороны России

В 2019 году в Управлении Министерства обороны Российской Федерации по работе с обращениями граждан возникла потребность автоматической обработки обращений. На часто задаваемые вопросы было предложено ответить нейросети.

Управление проанализировало наиболее популярные запросы за 2017-2019 годы. Их обнаружилось более 350. Затем подготовили достоверную информацию, которая может послужить ответом на каждый из них, и совместно с Департаментом информационных систем и Департаментом информаций и массовых коммуникаций МО РФ. Функционирование электронной приемной стало возможным благодаря разработке операторов научных рот Военного инновационного технополиса «ЭРА» так называемого чат-бота. Технология обучения нейросети была предоставлена сторонней организацией. Служба в армии для операторов научных рот – это проведение испытаний. Проект «Чат-бот» ведёт новая лаборатория «Технологии искусственного интеллекта в интересах развития ВВСТ», которая была открыта в Технополисе «ЭРА» в сентябре 2019 года. В сжатые сроки за первые две недели после прохождения курса молодого бойца группа разработчиков изготовила некий макет -бета-версию электронного помощника. Всего было три версии продукта. Первая версия была представлена на Коллегии Министерства обороны в октябре 2019 года. Разработчики лично презентовали проект чат-бота Министру обороны. Глава оборонного ведомства одобрил проект. После этого первую версию внедрили на сайте Технополиса. В разделе «Контакты» «чат-бот» заработал в режиме тестирования для посетителей сайта и отвечал на вопросы, касающиеся службы в новом военном иннограде. Это показало, что данная концепция верна и позволило получить качественную обратную связь. 83% пользователей задавали вопросы «чат-боту», а не искали информацию на сайте. Этот период помог оценить успешность концепции, детально исследовать систему на предмет возможных ошибок и недочетов. В дальнейшем была создана новая версия, которую предприятие-партнер перенесли на сайт Минобороны вместе с улучшенным интерфейсом, автором которого также являются операторы научных рот. Ранее никто из группы разработчиков Технополиса не разрабатывал подобный электронный помощник. Но имеющиеся знания и предоставленные условия в лаборатории Технополиса помогли сосредоточиться и успешно справиться с поставленной задачей.

Артём Михайлюк возглавил команду специалистов. До службы в Технополисе он преподавал в Московском государственном педагогическом университете по профилю программирование, разработка систем искусственного интеллекта и web-программирование.

Работа над «чат-ботом» ещё не завершилась. Сейчас над третьей версией трудятся операторы Максим Тарасов и Александр Полковников. Молодые специалисты начали вникать в суть проекта и уже увидели дальнейшую его перспективу и возможность применения в российской армии, в частности для тактической разведки и в управления военной техникой.

Следующий этап проекта направлен на продолжение обучения нейронной сети, развития семантического ядра и наполнения базы данных системы, чтобы электронный помощник смог отвечать на актуальные вопросы, а не только на часто задаваемые. Результатом проекта станет интеллектуальная система - альтернативная «военная Алиса».



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