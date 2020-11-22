22.11.2020 (18:35)

Более 150 призывников из Архангельской области отправились служить на Балтику

На сборном пункте Архангельского областного военного комиссариата состоялась торжественная отправка призывников на службу в самый западный регион России – Калининградскую область. Более 150 молодых жителей Поморья в течение года будут служить на Балтийском флоте.

На добросовестную службу их напутствовали действующий и бывший военные комиссары Архангельской области полковник Александр Севастей и генерал-майор в отставке Григорий Багинский. Благословение на службу ратную во имя Отечества молодые военнослужащие получили от настоятеля Храма всех святых Архангельской епархии Русской Православной Церкви отца Петра.

Перед отправкой призывники успешно сдали экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию в реабилитационном центре «Родник». На сборном пункте они прошли обязательную дактилоскопию, медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор.

В военкомате всем призывникам выдали форменное обмундирование, новые сумки и несессеры с туалетными принадлежностями и средствами личной гигиены. Военнослужащих обеспечили средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а также сухим пайком на время пути от Архангельска до Калининграда. Каждый военнослужащий получил банковскую карту, персональную электронную карту и сим-карту для связи с родными и близкими в установленном порядке.

До аэродрома Талаги призывников доставили на служебном транспорте, прошедшем санитарную обработку. В Калининград молодые военнослужащие вылетели на самолёте Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

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