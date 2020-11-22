22.11.2020 (18:11)

Военнослужащие армейского корпуса Северного флота подготовили полигоны и объекты учебно-материальной базы к новому учебному году

На полигонах и объектах учебно-материальной базы мотострелковых соединений Северного флота в Печенгском и Кандалакшском районах Мурманской области завершилась подготовка к началу зимнего периода обучения.

В преддверии нового учебного года были дооборудованы и восстановлены объекты учебно-материальной базы на трех полигонах Печенгской мотострелковой бригады и арктической бригады, дислоцированной в Алакуртти.

В отдельной арктической мотострелковой бригаде был введен в эксплуатацию новый стрелковый тренажер «Навык». Он предназначен для всесторонней подготовки одного мотострелкового отделения, как в теоретической, так и в практической части. На тренажёре можно обучить правильному обращению с оружием без использования боеприпасов.

Комплекс «Навык» включает в себя интерактивный класс по обучению теоретической части обучаемых и тренажер по практическому выполнению упражнений с помощью имитаторов, приближенных к точной копии основных видов стрелкового оружия.

Обучающая компьютерная программа позволяет выполнять упражнения на различных участках местности с изменением погодных условий. Это делает занятие интересным и эффективным.

В новом учебном году на полигоне Алакуртти будут введены в строй новые модульные объекты, которые включают в себя участковые пункты управления, пункты боепитания, пункты обогрева и помещения для хранения полигонного оборудования. Новая система полигонного оборудования специально предназначена для проведения занятий по боевой подготовке в условиях Арктики.

Всего к зимнему периоду обучения, который начнется первого декабря, подготовлено более 30 объектов для проведения занятий по огневой, тактической и специальной подготовке, а также вождению боевых машин в условиях Крайнего Севера и Арктики.

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