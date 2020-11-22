22.11.2020 (17:28)

Офицеры органов боевого управления стратегического уровня завершили переподготовку в Академии Генштаба

Офицеры и генералы органов боевого управления стратегического уровня завершили курс переподготовки в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Соответствующие дипломы в торжественной обстановке вручил выпускникам заместитель начальника вуза генерал-лейтенант Владимир Савченко. Он отметил, что трехмесячный интенсивный курс был насыщен практическими занятиями, в том числе на базе Национального центра управления обороной РФ.

Благодарность командованию и педагогическому составу выразили выпускники.

– В академии служат и преподают выдающиеся люди, у которых за плечами огромный опыт управления повседневной деятельностью, опыт боевых действий, – сказал на церемонии выпуска представитель Федеральной службы охраны полковник Виктор Завиркин. – Мы получили бесценные знания в сфере военной стратегии, оперативного искусства, информационной безопасности и других дисциплин, которые позволят сформировать новое видение стоящих перед нами задач.

Академия Генерального штаба – главный военный вуз страны, в котором созданы все условия для развития и профессионального роста офицерских кадров с высшей военной оперативно-стратегической подготовкой, а также специалистов в области обороны и национальной безопасности Российской Федерации.

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