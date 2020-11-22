22.11.2020 (16:40)

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона открылась выставка «Боевой путь стрелковых дивизий»

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона открылась фотодокументальная выставка «Боевой пусть стрелковых дивизий, сформированных на территории Новосибирской области», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Выставка освещает историю формирования и боевой путь десяти сибирских стрелковых дивизий.

Всего в экспозиции выставки представлено более 50 экспонатов.

В России 2020 год объявлен годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



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