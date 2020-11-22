22.11.2020 (16:25)

Десантники из Волгоградской области готовят технику к зимним полигонным будням

Десантники, дислоцируемого в Волгоградской области десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск, активно готовятся к новому учебному периоду 2020-2021 года.

Подготовка включала в себя инструкторско-методические сборы с младшими командирами, обслуживание вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) и совершенствование элементов учебно-материальной базы. С личным составом проведены занятия по изучению требований безопасности в повседневной деятельности и в процессе плановой боевой учебы.

В соединении завершается обслуживание техники сформированными техническими бригадами из числа штатного технического персонала. Созданные в воинских частях комиссии проверяют качество перевода ВВСТ на режим зимней эксплуатации, а также готовность учебно-материальной базы для организации боевой подготовки. На практических занятиях по вождению в экстремальных условиях опытные инструкторы обучают более молодых сослуживцев мастерству вождения в осенне-зимний период. На специально оборудованном автодроме каждый водитель отработает навыки движения по обледенелым асфальтированным дорогам и промерзшим участкам пересеченной местности в условиях ограниченной видимости и интенсивного выпадения осадков.

В завершении подготовительного периода состоятся смотры готовности военной техники в парках боевых машин.

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