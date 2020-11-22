22.11.2020 (16:59)

Экипажи самолетов морской авиации Балтийского флота завершили плановые тренировки по дозаправке в воздухе

Всего к отработке сложного элемента было привлечено более 10 самолётов морской авиации Балтийского флота. Дозаправка в воздухе проводилась как днем, так и ночью, одиночно и в составе пары самолетов.

Дозаправка в воздухе является одним из самых сложных видов летной подготовки. К ней были допущены только опытные специалисты, которые в ходе полета тщательно соблюдали режим скорости и высоты. Экипаж топливозаправщика Ил-78 поднимался в воздух с максимальной взлётной массой около 200 тонн, передавая во время полёта не менее 10 тонн каждому из самолётов морской авиации. Пилоты на высоте от 2 до 5 тысяч метров при скорости 550-600 км/ч приближались к топливозаправщику на расстояние 10-15 метров, выпущенной штангой «контактировались» с конус-датчиком заправщика, а затем выдерживали данную дистанцию до полной перекачки топлива.

В ночное время дозаправка усложнялась тем, что выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете. Подобные элементы летной подготовки экипажей морской авиации Балтийского флота выполняются на регулярной основе, не менее двух раз за учебный период.

Дозаправка топливом в воздухе увеличивает радиус действия и возможности самолетов и позволяет выполнять поставленные задачи на большом удалении от аэродрома базирования.

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