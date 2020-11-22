22.11.2020 (16:00)

На полигоне Хмелёвка, в калининградской области, с разведывательным подразделением соединения морской пехоты БФ проведена тренировка по уничтожению ДРГ условного противника

На полигоне Хмелёвка, в калининградской области, с разведывательным подразделением соединения морской пехоты Балтийского флота проведена тренировка по уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника.

По замыслу тренировки, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) условного противника высадилась на побережье Балтийского моря и продвигалась вглубь территории Калининградской области. Разведчики морской пехоты отработали задачу по организации засады и, подпустив ДРГ как можно ближе, уничтожили ее огнем из штатного вооружения.

В ходе тренировки разведчики также отработали навыки захвата пленных, ведения разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, применения современной топографической системы контроля и навигации «ГЛОНАСС», а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

Личный состав выполнил боевые стрельбы из вооружения БТР-82А, снайперских винтовок и пулеметов. Снайперские пары разведывательного подразделения отработали вопросы маскировки в условиях лесистой местности, поиска и уничтожения снайперов условного противника. Особое внимание при проведении занятий с военнослужащими было уделено совершенствованию боевого применения вооружения и военной техники, использования специальных технических средств, приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач.

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