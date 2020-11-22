22.11.2020 (14:40)
В Республике Саха (Якутия) проводится смотр-конкурс военно-патриотических отрядов «Юнармии»
В Республике Саха (Якутия) проводится республиканский смотр-конкурс военно-патриотических клубов и отрядов «Юнармии» общеобразовательных учреждений республики.
Целью конкурса, который проводится с 10 по 30 ноября 2020 года, является оценка эффективности деятельности военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений республики.
В ходе смотра, представителями комиссии будут оценены поданные конкурсные материалы о деятельности военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов за текущий год, по окончании которого будут определены победители и призеры конкурса.
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