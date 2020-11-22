Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.11.2020 (14:40)

В Республике Саха (Якутия) проводится смотр-конкурс военно-патриотических отрядов «Юнармии»

В Республике Саха (Якутия) проводится республиканский смотр-конкурс военно-патриотических клубов и отрядов «Юнармии» общеобразовательных учреждений республики.

Целью конкурса, который проводится с 10 по 30 ноября 2020 года, является оценка эффективности деятельности военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов общеобразовательных учреждений республики.

В ходе смотра, представителями комиссии будут оценены поданные конкурсные материалы о деятельности военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов за текущий год, по окончании которого будут определены победители и призеры конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Мероприятия осеннего призыва в Бурятии проходят в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами
В Республике Бурятия мотострелков ВВО проверили на стрессоустойчивость
В зенитно-ракетном соединении ВВО в Забайкалье с военнослужащими проведен «Урок мужества»
В Бурятии все призывники проходят плановое экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false