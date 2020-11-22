22.11.2020 (14:10)

В зенитно-ракетном соединении ВВО в Забайкалье с военнослужащими проведен «Урок мужества»

Офицеры зенитно-ракетного соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, провели «Урок мужества» с военнослужащими по призыву.

В ходе занятия командный состав соединения рассказал военнослужащим об освобождении города Воронеж от немецко-фашистских захватчиков.

После чего офицеры провели беседу с призывниками на тему Острогожско-Россошанская наступательная операция, по итогам которой были разгромлены основные силы венгерской и итальянской армий, 24-й танковый корпус и основные силы немецкого корпуса особого назначения.

Также по завершению мероприятия заместить командира соединения по военно-политической работе рассказал о перспективах военной карьеры, а также разъяснил порядок поступления военную службу по контракту.

В мероприятии военно-политической работы приняли участие порядка 200 военнослужащих.

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