22.11.2020 (14:10)
В зенитно-ракетном соединении ВВО в Забайкалье с военнослужащими проведен «Урок мужества»
Офицеры зенитно-ракетного соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, провели «Урок мужества» с военнослужащими по призыву.
В ходе занятия командный состав соединения рассказал военнослужащим об освобождении города Воронеж от немецко-фашистских захватчиков.
После чего офицеры провели беседу с призывниками на тему Острогожско-Россошанская наступательная операция, по итогам которой были разгромлены основные силы венгерской и итальянской армий, 24-й танковый корпус и основные силы немецкого корпуса особого назначения.
Также по завершению мероприятия заместить командира соединения по военно-политической работе рассказал о перспективах военной карьеры, а также разъяснил порядок поступления военную службу по контракту.
В мероприятии военно-политической работы приняли участие порядка 200 военнослужащих.