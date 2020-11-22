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22.11.2020 (15:00)

В воинских частях и соединениях ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае, проходит подготовка молодого пополнения

В воинских частях и соединениях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, молодое пополнение проходит обучение в рамках курса общевойсковой подготовки.

Занятия с новобранцами проводятся на объектах приказарменной и классной учебно-материальной базы воинских частей и соединений. Курс подготовки состоит из занятий по строевой, огневой, физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, инженерной и медицинской подготовке.

Новобранцы приступили к обучению после окончания 14-дневного карантина. Все занятия проходят под контролем военных психологов и специалистов медицинской службы для наилучшей адаптации молодого пополнения и исключения заболеваемости.

С начала осеннего призыва 2020 года в воинские части и соединения ВВО дислоцированные в регионе, прибыло более 400 новобранцев.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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