22.11.2020 (15:00)
В воинских частях и соединениях ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае, проходит подготовка молодого пополнения
В воинских частях и соединениях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, молодое пополнение проходит обучение в рамках курса общевойсковой подготовки.
Занятия с новобранцами проводятся на объектах приказарменной и классной учебно-материальной базы воинских частей и соединений. Курс подготовки состоит из занятий по строевой, огневой, физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите, инженерной и медицинской подготовке.
Новобранцы приступили к обучению после окончания 14-дневного карантина. Все занятия проходят под контролем военных психологов и специалистов медицинской службы для наилучшей адаптации молодого пополнения и исключения заболеваемости.
С начала осеннего призыва 2020 года в воинские части и соединения ВВО дислоцированные в регионе, прибыло более 400 новобранцев.