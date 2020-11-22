22.11.2020 (14:45)

В Бурятии более 400 призывников приняли Военную присягу

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, свыше 400 призывников осеннего призыва приняли Военную присягу. Торжественные мероприятия прошли в артиллерийском и мотострелковом соединениях.

Молодые военнослужащие в сформированных учебных подразделениях прошли месячный курс общевойсковой, огневой, физической и строевой подготовки.

После приведения к Военной присяге военнослужащих распределили по подразделениям, в составе которых они будут проходить службу.

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