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22.11.2020 (14:45)

В Бурятии более 400 призывников приняли Военную присягу

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, свыше 400 призывников осеннего призыва приняли Военную присягу. Торжественные мероприятия прошли в артиллерийском и мотострелковом соединениях.

Молодые военнослужащие в сформированных учебных подразделениях прошли месячный курс общевойсковой, огневой, физической и строевой подготовки.

После приведения к Военной присяге военнослужащих распределили по подразделениям, в составе которых они будут проходить службу.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Присяга , Восточный военный округ
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