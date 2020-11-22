22.11.2020 (14:30)

Мероприятия осеннего призыва в Бурятии проходят в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами

На сборном пункте военного комиссариата в Республике Бурятия приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры в ходе призыва граждан на военную службу с целью недопущения вирусной инфекции в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

На входе в призывные пункты организован термометрический пост с обязательной проверкой у каждого призывника температуры тела бесконтактными термометрами. Граждане с повышенной температурой сразу изолируются и размещаются в специальный обсерватор.

Также гражданам в обязательном порядке осуществляют забор крови для проведения теста на COVID-19, выдают медицинские маски, одноразовые перчатки, проводят дезинфекцию рук специальными средствами.

На республиканском сборном пункте военного комиссариата организована работа, созданного на время призыва сводного отряда, в который вошли военные медицинские специалисты и специалисты РХБ защиты. Так специалисты РХБ защиты проводят мероприятия по дезинфекции автомобильного транспорта, прибывшего с молодыми людьми из районных призывных пунктов на территорию сборного пункта.

В свою очередь медицинские специалисты проводят двойную бесконтактную термометрию, чтобы минимизировать процент погрешности измерительных аппаратов, тем самым исключить риск заболевания. После чего, в специальной медицинской мобильной лаборатории, специалисты осуществляют повторный тест на наличие или отсутствие вирусной инфекции в организме призывника.

Стоит отметить, что результаты анализов получают без задержек, так как заранее был проведён расчет поступающих граждан и разработан специальный график.

Напомним, что основная часть молодого пополнения будет проходить службу в соединениях и воинских частях в Республике Бурятия, чтобы минимизировать передвижений на транспортах дальнего следования и избежать контакта с другими пассажирами.

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